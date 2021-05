Shavon Shields è stato l’MVP indiscusso per l’Olimpia Milano nella decisiva gara 5 di EuroLega contro il Bayern.

In 30 minuti di gioco, Shields ha segnato 34 punti (4 su 6 da 2 punti, 5 su 6 da 3 punti e 11 su 12 ai liberi).

É la miglior prestazione in carriera in EuroLega per la guardia danese dell’Olimpia Milano.