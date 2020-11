[VIDEO] L’ultima emozionante partita di Facundo Campazzo col Real Madrid e il suo saluto

Facundo Campazzo ha voluto salutare da Facundo Campazzo il Real Madrid.

MVP contro Manresa con 20 punti, 5 recuperi e 4 assist in una prestazione super, la sua ultima in maglia Real Madrid prima dello sbarco in NBA.

L’argentino ha poi pubblicato una lettera (qui sotto tradotta in Italiano) in cui ringrazia pubblicamente Madrid, il Real, i suoi compagni e l’UCAM Murcia (sua ex squadra).