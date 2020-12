[VIDEO] Shavon Shields al suo career high in EuroLega

Shavon Shields ha trascinato la sua squadra alla vittoria sul Khimki, aiutato negli ultimi minuti anche da Punter.

Per il #31 di Olimpia Milano il tabellino finale dice 26 punti, con un solo errore al tiro: 6/6 da 2, 4/5 dall’arco e 2/2 in lunetta. A questi Shields ha aggiunto 3 rimbalzi, 3 assist e 3 rubate, per una valutazione record di 34

Grande partita di tutta l’Olimpia capace di chiudere con 133 di valutazione, massimo di sempre, e ben 26 assist, ad uno dal record.

Ecco la prova completa di Shavon Shields: