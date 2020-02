Vildoza si opera, rischio stagione finita

Il Baskonia ha appena comunicato che Luca Vildoza andrà sotto i ferri per sistemare la spalla destra che lo ha tenuto fuori per parecchie giornate.

I tempi di recupero sono stimati in tre mesi, quindi potrebbe tornare solo per la fase finale dei play-off di Liga ACB, mentre in EuroLega potrebbe tornare solamente in caso di Final Four raggiunte dal Baskonia.

Visto che la sua Argentina giocherà le Olimpiadi, probabilmente non vorrà rischiare e punterà a tornare al top per agosto quando con la sua nazionale scenderà in campo a Tokyo.