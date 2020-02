Virtus Bologna, arriva la stangata della FIBA!

Bruttissime notizie per la Virtus Segafredo Bologna. L’abbandono della Champions League per l’EuroCup costa una multa da 250mila euro comminata dalla FIBA alla società bolognese.

La multa non è ancora definitiva e la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di annullarla: secondo Il Resto del Carlino, che per primo ha riportato la notizia, un incontro tra le due parti c’è già stato a Tenerife durante la Coppa Intercontinentale.

Si attendono novità nelle prossime settimane.