Virtus Bologna – Barcelona, le presentazione di coach Scariolo

Virtus Segafredo Bologna vs FC Barcelona. Palla a due domani, giovedì 09 febbraio, ore 20.30 Segafredo Arena.

Diretta Sky Sport Uno/Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, MILAN NEDOVIC, ADAR PEER.

Rientrano tra i giocatori convocabili Iffe Lundberg e Milos Teodosic. Indisponibili Isaia Cordinier, Leo Menalo e Semi Ojeleye.

Biglietti online disponibili qui.

Casa Virtus Alfasigma: Domani, giovedì 09 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Virtus Segafredo Arena, La biglietteria in piazza della Costituzione sarà aperta nei giorni gara a partire dalle ore 18.30.



Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida con il Barcelona: “Ovviamente contro una squadra come il Barcelona per avere chance di vittoria bisogna giocare al massimo: sono ottimi da entrambi i lati del campo, un roster profondo con grandi campioni di esperienza di Eurolega. Hanno talento e un ottimo sistema di gioco, con alcune voci statistiche al top e ovviamente sono al top anche a livello di classifica. È una squadra che protegge bene l’area e allo stesso tempo è la squadra miglior per percentuale più bassa da tre punti concessa agli avversari. C’è ammirazione per il grande avversario che avremo davanti, allo stesso tempo noi stiamo giocando un’ottima Eurolega, stiamo competendo sempre, facendo del nostro meglio in ogni partita e questo è molto visibile. Il nostro orgoglio competitivo è alto, la compattezza della squadra è importante: se riusciremo a giocare al meglio delle nostre possibilità, pur avendo come sempre in questa stagione diverse assenze, credo che potremo avere le nostre opportunità.”

Le parole di Jordan Mickey nel pre-gara: “Abbiamo davanti la sfida con Barcellona, un avversario duro e una grande squadra, con un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Noi dovremo giocare la nostra partita, focalizzandoci sui rimbalzi che devono essere la nostra priorità, abbiamo avuto problemi su questo tutta la stagione e domani dovremo contenere i loro tiratori per avere chance di vittoria.”

