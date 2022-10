Virtus Bologna-Bayern, Scariolo: “Un avversario duro a cui dovremo rispondere dimostrando sul campo di aver fatto un passo in avanti”

Virtus Segafredo Bologna vs FC Bayern Munich. Palla a due domani, giovedì 13 ottobre, ore 20.30, Paladozza.

Diretta: SKY SPORT ACTION, ELEVEN SPORTS, Euroleague.TV e Nettuno Bologna Uno

Arbitri: Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez, Igor Dragojevic.

Rientra tra i convocabili Teodosic. Indisponibili Shengelia e Abass.

Biglietteria: domani, giovedì 13 ottobre, in occasione della gara con Bayern Munich la biglietteria del Paladozza sarà aperta dalle ore 17.00. Si potranno acquistare i tagliandi rimasti disponibili alla biglietteria situata in via Graziano.

Online.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida: “Abbiamo cercato di imparare in fretta dalla sconfitta nella prima giornata, soprattutto i 7 giocatori che non avevano mai debuttato in questa competizione. L’Eurolega è esigente dal punto di vista dell’ energia, della concentrazione e dell’impatto fisico, noi chiaramente dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Sappiamo che non sarà un processo immediato ma allo stesso tempo vogliamo vedere dei passi in avanti e vogliamo competere domani contro una squadra sempre ben allenata, ben costruita e che ha quasi sempre centrato i playoff negli ultimi anni e, soprattutto in questa stagione, con un altissimo potenziale nel tiro da tre punti. Un ostacolo duro a cui dovremo rispondere dimostrando sul campo di aver fatto un passo in avanti, nella speranza che sia sufficiente per poter battere un’avversaria che sta più o meno nel nostro stesso gruppo di squadre, che vogliono lottare fino alla fine per riuscire ad entrare nei playoff.”

Iffe Lundberg alla vigilia della gara: “Affrontiamo il Bayern Monaco, una ottima squadra, una squadra molto fisica, che prepara bene le partite e che lotta. Anche se hanno perso l’ultima gara in casa contro il Fenerbahce hanno comunque lottato concedendo loro solo 74 punti, e quindi dall nostra prospettiva ci aspettiamo domani una durissima battaglia e ci dobbiamo far trovare preparati; dovremo eseguire il piano partita del Coach quasi alla perfezione per garantirci la possibilità di vincere e….non vedo l’ora sia domani”.

Virtus.it