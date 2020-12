Virtus Bologna: Belinelli e Nikolic non convocati per la trasferta di Eurocup

Trasferta di Coppa per la Virtus Segafredo Bologna pronta a partire per la Francia dove domani, alle ore 19.00, affronterà AS Monaco nella 9° giornata del gruppo C di EuroCup.

Marco Belinelli e Stefan Nikolic rimarranno a Bologna.

Belinelli, a seguito dell’affaticamento muscolare agli adduttori, avvertito nella mattinata di domenica 6 dicembre e che ha obbligato il giocatore ad assistere alla partita dalla panchina onde evitare possibili infortuni che avrebbero pregiudicato il normale percorso di preparazione, proseguirà il lavoro individuale alla Palestra Porelli.

Infine Stefan Nikolic prosegue il percorso riabilitativo dopo l’intervento chirurgico alla spalla.

Ufficio Stampa Virtus Bologna