Virtus Bologna candidata al titolo con Teodosic MVP: i numeri del sondaggio fatto da EuroCup!

Al termine della fase iniziale della stagione europea, sono arrivati i primi bilanci da parte dei general manager di EuroCup. La ricerca, effettuata da EuroLega, ha visto emergere la Virtus Bologna come la squadra favorita alla vittoria finale della competizione (41.7% dei voti). La Segafredo è anche, secondo gli addetti coinvolti, la squadra più spettacolare e divertente da vedere. Djordjevic è al secondo posto tra i coach, dietro all’italiano Andrea Trinchieri, prossimo avversario dei bolognesi (8 gennaio a Belgrado). Per quanto riguarda i giocatori, è Milos Teodosic il candidato numero uno all’MVP finale, così come il miglior passatore dell’EuroCup.

Di seguito riportiamo tutti i dati estrapolati dal sondaggio:

(Immagine EuroCup)