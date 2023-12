Virtus Bologna, coach Banchi: “Combattivi e consistenti per confermare la nostra attuale posizione di classifica”

Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade. Palla a due domani, giovedì 28 dicembre, ore 18.30 Stark Arena (Belgrado).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.TV e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: EMIN MOGULKOC, ARTURAS SUKYS, EDUARD UDYANSKYY.

Indisponibile: Jordan Mickey.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della trasferta europea: “Chiudiamo il girone di andata con una gara certamente impegnativa in un contesto ambientale unico. Il Partizan sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dai 5 successi nelle ultime 6 gare di EuroLeague ed una sola sconfitta sul parquet di casa, a conferma del fatto che sarà decisivo riuscire a giocare una partita di grande combattività e consistenza per confermare la nostra attuale posizione di classifica, consolidando ambizioni e valori di squadra, quanto mai sotto stress, contro avversari di tale caratura.”

Il prepartita di Toko Shengelia: “Sappiamo che stanno per arrivare partite molto importanti e molto difficili. Il Partizan gioca un’ottima pallacanestro e sta vivendo un momento di grande forma. Sappiamo anche quanto siano forti quando giocano in casa e che quando giochi sul quel campo, se non siamo al 100%, possa essere una lunga notte per noi. Ogni possesso è importante, sia in difesa che in attacco, andremo lì molto concentrati per cercare di vincere la partita e finire la prima metà della stagione regolare nella miglior maniera possibile”.

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna