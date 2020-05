Virtus Bologna e Reyer Venezia giocheranno la prossima EuroCup

Niente EuroLega per la Virtus Bologna, almeno per ora.

Virtus Bologna e Reyer Venezia hanno il posto assicurato per la prossima EuroCup, come annunciato da EuroLeague poco fa.

Ottima notizia per la Reyer Venezia, non sicura sino oggi del posto nella competizione. Delusione per squadre come Virtus Bologna e Partizan Belgrado, molto interessate alla partecipazione alla prossima EuroLega.

A meno di rinunce, nella prossima stagione, il quadro sarà il seguente:

EuroCup: (8 squadre col posto garantito)

AS Monaco, Partizan NIS Belgrade, Promitheas Patras, Segafredo Virtus Bologna, Tofas Bursa, Umana Reyer Venezia, Unicaja Malaga e UNICS Kazan.

EuroLeague: (18 squadre)

ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milan, Crvena Zvezda mts Belgrade, CSKA Moscow, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, Khimki Moscow Region, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos OPAP Athens, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas e Zenit St Petersburg.