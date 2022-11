Virtus Bologna – Efes, Scariolo: “Pronti a competere contro un grandissimo avversario”

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida contro i Campioni d’Europa in carica: “Una grande opportunità per dimostrare a tutti che possiamo competere in questa Eurolega. I nostri avversari non hanno bisogno di tante parole di presentazione, due volte Campioni d’Europa, con un grande sistema e una grande organizzazione, con un roster fantastico, un grande coach, tutte cose che hanno ottenuto passo dopo passo, pezzo dopo pezzo. Hanno una grande leadership e tantissimo talento. In ogni partita noi stiamo sempre competendo, abbiamo ancora qualche lapsus per i quali dobbiamo lavorare per cercare di ridurli. Alla fine abbiamo avuto brutti momenti, che non possono durare più di 2-3 minuti. Questo specialmente in difesa: allo stesso tempo riusciamo ad essere abili quando tutti e cinque i giocatori sono concentrati e connessi fra di loro. Sarà una grande opportunità anche per i nostri tifosi per vedere una grande squadra, grandi giocatori, forse due tra i 3-4 giocatori migliori al momento come Micic e Clyburn. Vogliamo essere pronti a competere contro un grandissimo avversario.”

Le parole di Daniel Hackett alla vigilia della gara con l’Efes: “Siamo consapevoli che è una partita importante, di alto livello. Conosciamo gli avversari e avremo bisogno del giusto approccio alla partita. Vogliamo riscattare la sconfitta di Atene e giocare una partita solida davanti ai nostri tifosi.”

VIRTUS.IT