Virtus Bologna, il pre-partita di Eurolega con Banchi e Dobric

Virtus Segafredo Bologna vs Real Madrid. Palla a due oggi, venerdì 15 marzo, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.



Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, MILAN NEDOVIC, EDUARD UDYANSKYY.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Ospitare il Real Madrid campione d’Europa e attuale capolista significa dover mostrare la nostra miglior versione per contenere l’impatto di un roster così strutturato, esperto e spettacolare. Il loro sistema è costruito attorno alla combinazione di playmaker creativi e centri dominanti, cui si aggiungono una serie di giocatori estremamente versatili in grado di far considerare anche quest’anno il Real Madrid come la squadra da battere, per potenzialità, qualità di gioco e continuità di rendimento. Ci aspetta un’altra serata di grande basket da onorare con una prestazione coraggiosa e continua che ci consenta di tenere la scia della squadra ad oggi leader per vittorie, punti realizzati ed assist. La città di Bologna, i tifosi virtussini e la Segafredo Arena risponderanno come loro solito creando le condizioni affinché la nostra squadra sappia trovare le giuste risposte ad una gara tra le più complesse dell’intera stagione.”

Il prepartita di Ognjen Dobric: “La partita di domani è una partita tosta, il Real Madrid è primo in classifica ed è una squadra profonda e con tanta esperienza e fisicità. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre migliori qualità, sapendo di poter contare anche sul supporto dei nostri tifosi che fino ad ora, nelle partite in casa ci hanno sempre permesso di dare il massimo.”

Ufficio Stampa e Comunicazione Virtus Pallacanestro Bologna