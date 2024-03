Virtus Bologna, il pre-partita di Eurolega con Bryant Dunston e coach Banchi

Virtus Segafredo Bologna vs Panathinaikos AKTOR Athens. Palla a due domani, venerdì 29 marzo, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: DAMIR JAVOR, EMILIO PEREZ, JOSEPH BISSANG.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida: “Coach Ataman è riuscito a dare al Panathinaikos una specifica identità di gioco collezionando preziosissime vittorie che oggi li pongono meritatamente al secondo posto della classifica grazie all’aggressività della loro difesa e un attacco sempre ben bilanciato. Saranno avversari certamente ostici e determinati a conservare la propria posizione in classifica ma il nostro desiderio è quello di sfruttare ognuna delle gare restanti per portare il nostro rendimento al livello di un top team. Saremo attenti a curare ogni piccolo dettaglio per mettere in difficoltà i nostri avversari, grazie anche all’energia che i nostri tifosi sapranno trasmetterci, con l’obiettivo comune di vivere un’altra serata di grandi emozioni.”

Il prepartita di Bryant Dunston: “La partita di domani sarà molto importante per noi. Il Panathinaikos è una squadra in ascesa, che sta giocando un ottimo basket. È una squadra molto fisica, sia sotto canestro che in difesa sul perimetro, con tiratori di talento. Daremo il massimo davanti ai nostri tifosi, vogliamo portare loro un buon risultato”.

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna