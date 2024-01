Virtus Bologna, il prepartita in Eurolega con coach Luca Banchi e Rihards Lomažs

Virtus Segafredo Bologna vs FC Bayern Munich. Palla a due domani, mercoledì 03 gennaio, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Diretta: Sky Sport, DAZN, EuroLeague.tv e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: UROS NIKOLIC, MARIO MAJKIC, ALBERTO BAENA.

Indisponibili: Davontae Cacok e Jordan Mickey. Non sarà della partita Ognjen Dobric per i postumi distorsivi alla caviglia sinistra, il giocatore verrà rivalutato tra 3 settimane.

Tickets Sold Out.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida con il Bayern: “Il nostro girone di ritorno di EuroLeague inizia con la sfida al Bayern Monaco, squadra capace di batterci sfruttando la loro fisicità e la presenza in area su entrambe le metà campo. La gara di andata dovrà servirci da stimolo a correggere gli errori commessi, traendo impulso dall’ arrivo di nuovi giocatori, pronti a dare fin da subito il loro contributo per far fronte all’emergenza infortuni e permettere alla squadra di mantenere lo standard di rendimento evidenziato in questa prima parte di stagione. Approcciamo questa gara con fermezza, disciplina e consapevolezza, che il Bayern potrà mettere in campo il suo enorme potenziale, ma dovrà trovare una Virtus determinata a rispondere alle avversità con una prestazione autorevole, sospinta dall’instancabile sostegno del popolo bianconero”.

Il prepartita di Lomazs: “Abbiamo analizzato la partita dell’andata e abbiamo avuto modo di vedere gli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo risolvere le problematiche che abbiamo avuto in quella gara, sicuramente anche i nostri tifosi ci aiuteranno. Sarà anche la mia prima partita con la Virtus, sarà difficile dormire stasera.”

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna