Virtus Bologna, le parole di Banchi: “Partita giocata senza la giusta aggressività. Ora dobbiamo restare uniti”

Le parole di Coach Banchi al termine della partita con il Barcelona: “Naturalmente il rammarico è legato alla prestazione, alla mancanza di fisicità e di consistenza. Loro impongono, la loro aggressività. Facciamo davvero fatica. Ci sono stati solo due periodi in cui abbiamo segnato 17 punti, non ne abbiamo mai avuti di più. In ogni periodo abbiamo chiuso con statistiche molto modeste in difesa, soprattutto nel secondo quarto. Questo ci è costato molto in termini di inerzia. Loro controllano i rimbalzi, le seconde opportunità, e ogni volta che cercavamo di coprire il canestro, non eravamo così coerenti come squadra, come unità e a rimbalzo. Abbiamo perso l’opportunità di giocare questa partita con la giusta consistenza, fisicità e aggressività. Quando si gioca contro un avversario di questo tipo, non si può finire come abbiamo fatto il primo e il secondo quarto, senza andare dentro, senza cadere nel fallo, è una questione di durezza. E stasera il Barcellona è stato più duro di noi. È ora di pensare alla prossima partita.

Io ho un approccio diverso, perché ogni sera in Eurolega è così e il livello degli avversari non offre alcuna possibilità di esibirsi al di sotto del nostro standard. E fino ad oggi il nostro standard è stato molto alto. Questo è il quadro. Come ho detto, la loro fisicità e la loro aggressività hanno fatto la differenza. Erano super determinati a limitare la nostra efficienza offensiva. Nonostante la loro aggressività, il nostro primo quarto è stato solido e abbiamo commesso alcuni errori che possiamo evitare, come gli ultimi tre canestri, un fallo in più da concedere. Ma poi, purtroppo, nel secondo quarto non abbiamo risposto come nei primi dieci minuti e loro hanno iniziato a prendere rimbalzi per controllare l’area. La seconda opportunità in termini di continuità, credo che la loro difesa sia stata di alto livello, ma questo è il livello in cui vogliamo competere ed è il livello in cui dobbiamo trovare una soluzione. Sì, in realtà stiamo andando avanti giorno per giorno. Negli ultimi due mesi abbiamo avuto molti infortuni che hanno influenzato in generale la nostra preparazione. Stasera è stato il primo minuto per Dobric e ci aspettiamo che Shengelia torni in azione. Ha bisogno di allenarsi, di ritrovare la forma come Dobric e come la maggior parte dei nostri giocatori che, come Mickey ad esempio, hanno subito lunghi infortuni durante la stagione. Ma è qualcosa che si deve gestire.

Questo è il formato, questa è la realtà. Non c’è tempo per riposare, né per allenarsi. Bisogna solo viaggiare, giocare, viaggiare, giocare. E in questa situazione, diciamo così, dobbiamo trovare un modo per riabilitare i giocatori. Spero che Toko sia disponibile, ma è anche una settimana doppia, quindi è una settimana in cui ci siamo allenati solo ieri. Ora è difficile perché capisco che vorrebbe tornare a dare una mano. D’altra parte dobbiamo stare attenti come tutti, ma è la storia di ogni squadra quando si hanno infortuni, non importa se si tratta di un giocatore importante o di un semplice giocatore di ruolo, non è così semplice riportarlo in azione. Il mese di gennaio, con un calendario di 22 partite ufficiali, sembra una stagione regolare per una squadra normale e invece ne abbiamo fatte 22. E sfortunatamente è stato anche il periodo in cui abbiamo collezionato molti infortuni e molto gravi che hanno fatto finire la stagione a qualcuno come Cacok e a nuovi ragazzi che stavano arrivando e cercando di ricostruire ed è un processo difficile, che di solito richiede tempo. Ma questo formato impone di rispondere molto velocemente, di rispondere in modo molto aggressivo. Così come cerchiamo di ridurre il tempo per preparare una partita, per recuperare dallo sforzo è lo stesso in ordine di questo momento. Ora entriamo in febbraio che è un mese in cui giocheremo le coppe nazionali e in cui avremo le finestre della nazionale. Quindi è ancora molto e diciamo che almeno abbiamo un po’ di storia alle spalle, nonostante sia una stagione strana. Ma il primo mese ha dimostrato che se stasera, 31 gennaio, siamo a Barcellona, affrontare il Barcellona condividendo la stessa posizione in classifica, significa qualcosa. Quindi è arrivato il momento di tenere i ragazzi uniti, consapevoli che i momenti difficili fanno parte del percorso di una squadra. Ma il mio compito è anche quello di dare a tutti la direzione e la fiducia che troveremo il modo di reagire e di tornare al nostro livello di pallacanestro, prima di tutto, e di sforzo e di energia e di coerenza che abbiamo già dimostrato di essere in grado di mostrare in campo.”

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna