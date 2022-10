Virtus Bologna, le parole di Scariolo: “Andiamo a Madrid per migliorare e competere”

Real Madrid vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, giovedì 27 ottobre, ore 20.45 Wizink Center (Madrid).

Diretta Sky Sport Arena, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: MATEJ BOLTAUZER, SAULIUS RACYS, MARCIN KOWALSKI.

Partirà alla volta di Madrid anche Toko Shengelia e un suo eventuale impiego verrà deciso domani prima della partita. Indisponibile Awudu Abass.



Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida di Madrid: “Il Real Madrid è ovviamente uno dei top team di questa competizione, negli ultimi dieci anni sono rimasti sempre ad altissimo livello, hanno giocato varie Final Four e alcuni dei giocatori li abbiamo già visti in quelle circostanze. Per noi sarà una sfida davvero dura ma penso che abbiamo fatto alcuni progressi rispetto alla scorsa settimana: abbiamo lavorato sulla coralità della squadra, alcuni giocatori hanno migliorato la loro forma. Penso che potremmo estendere i minuti di buona pallacanestro poi ovviamente contro il Real Madrid non è mai abbastanza. Il nostro obiettivo però è rimanere concentrati su noi stessi: migliorare, dobbiamo trattare bene la palla, prendere tiri migliori e aumentare il nostro desiderio e abilità di condividere la palla. Dovremo essere solidi in difesa, specialmente nei rimbalzi difensivi. Abbiamo vari obiettivi di fronte a noi che sono difficili da raggiungere contro una squadra forte come il Real ma allo stesso tempo abbiamo chiara l’idea di quello a cui ci troviamo di fronte. Andiamo a Madrid per migliorare e competere.”

Le parole di Alessandro Pajola alla vigilia della trasferta: “Abbiamo di fronte una sfida dura in trasferta, contro una squadra di esperienza, profonda e fisica ma siamo motivati per provare a dimostrare di essere una squadra che può vincere anche fuori casa, soprattutto in un campo come quello della Real Madrid. Ci siamo allenati nella giusta maniera, arriviamo da una buona vittoria in casa. Dovremo giocare in maniera dura, come possiamo fare e andare lì per vincere.”

