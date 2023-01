Virtus Bologna – Panathinaikos, Scariolo: “Siamo sulla strada corretta ma dobbiamo confermarlo”

Virtus Segafredo Bologna vs Panathinaikos Athens. Palla a due domani, giovedì 19 gennaio, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Diretta Sky Sport Arena, Dazn, Eleven Sports, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: BORYS RYZHYK, MEHDI DIFALLAH, UROS OBRKNEZEVIC.

Indisponibili Leo Menalo ed Awudu Abass.

Biglietti online disponibili qui.

Casa Virtus Alfasigma: Domani, giovedì 19 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Virtus Segafredo Arena, La biglietteria in piazza della Costituzione sarà aperta nei giorni gara a partire dalle ore 18.00.



Le parole di Coach Scariolo alla vigilia del match: “Affrontiamo una squadra in salute, hanno recuperato tutti i giocatori. Hanno raggiunto un eccellente livello di produzione offensiva, con tanti uno contro uno e tanti tiratori. Sono in un buon momento di forma e hanno un solido sistema difensivo. Da parte nostra dobbiamo cominciare bene, con un approccio non timoroso, limitando le palle perse che è un aspetto che a volte ci impedisce di capitalizzare la nostra buona difesa e i rimbalzi. Dovremo allungare sui 40′ la nostra efficienza e stabilità difensiva. che sta crescendo in base alla crescita della salute dei giocatori e in base alla disponibilità di un numero più alto di giocatori capaci di poter essere efficaci da entrambi i lati del campo. Siamo sulla strada corretta ma dobbiamo confermarlo anche con una buona partita domani.”

Le dichiarazioni di Alessandro Pajola alla vigilia della gara: “Pajola: “Una partita difficile, non esistono partita facili in Eurolega. Vogliamo tornare alla vittoria in casa davanti ai nostri tifosi come abbiamo già fatto in campionato. Sarà dura contro una squadra di talento, forte negli uno contro uno. Abbiamo lavorato bene e ci siamo allenati bene.”

