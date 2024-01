Virtus Bologna, post-partita di Luca Banchi: “Siamo stati bravi a non smettere di crederci”

Al termine della sfida contro il Bayern Monaco, valida per il 18esimo round di Turkish Airlines Euroleague, queste sono state le parole di coach Luca Banchi: “Voglio congratularmi con entrambe le squadre, che hanno affrontato l’inizio di questa seconda fase con una prestazione molto solida. Il Bayern è arrivato qui con grande concentrazione per imporre la propria pallacanestro con grande fisicità, e per tutti i primi 20 minuti abbiamo faticato, hanno collezionato buoni attacchi e un grande vantaggio anche sui rimbalzi. L’aspetto positivo per noi è che ci siamo adattati dopo l’intervallo, abbiamo aumentato il livello della nostra consistenza difensiva, una migliore pressione sulla palla. Abbiamo forzato alcuni errori e controllato molto meglio i rimbalzi, ma anche offensivamente abbiamo cambiato la qualità della nostra pallacanestro, andando sulla linea del tiro libero con più continuità, cercando di toccare il pitturato, entrando nella loro difesa, giocando con un flusso che è più familiare al nostro stile. Devo congratularmi con i nostri avversari ma anche con la nostra squadra, per la forza, la fiducia che ha dimostrato durante i 40 minuti nonostante il punteggio senza smettere di crederci, e per essere stati pazienti. Stasera si trattava di avere pazienza e di continuare a credere che prima o poi li avremmo raggiunti.”

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna