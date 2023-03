Virtus Bologna – Real Madrid, Scariolo: “Sarà una grandissima sfida”

Virtus Segafredo Bologna vs Real Madrid. Palla a due domani, venerdì 24 marzo, ore 19.00 Segafredo Arena (Bologna).

Diretta: Sky Sport, Eleven Sport, EUROLEAGUE.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: TOMISLAV HORDOV, UROS NIKOLIC, SEFFI SHEMMESH.

Rientra tra i giocatori convocabili Semi Ojeleye. Out Isaia Cordinier, Milos Teodosic ed Alessandro Pajola.

Biglietti disponibili online qui. Biglietteria in Piazza della Costituzione dalle ore 17.00 di domani, venerdì 24 marzo.

Le dichiarazioni di coach Scariolo alla vigilia della sfida con il Real: “Affrontare il Real Madrid è sempre una grandissima sfida, nel panorama della pallacanestro europea sono una squadra di grandissima tradizione, con una struttura molto solida, un eccellente roster ed un eccellente coaching staff che ha lavorato per tanti anni raggiungendo grandi risultati. Hanno fisicità e taglia in moltissime posizioni e capacità nell’attaccare l’area in maniera diversa, con penetrazioni, andando in post basso, in transizione. Hanno eccellenti tiratori che possono anche creare spazi per i giocatori in area. Da parte nostra siamo motivati a tornare davanti ai nostri tifosi, per dare una buona immagine di noi stessi come abbiamo fatto nella maggior parte delle occasioni in Eurolega e per far sì che escano da palazzo orgogliosi dello sforzo che hanno fatto i loro giocatori.”

Anche Kyle Weems ha parlato prima della gara con i blancos: “Ovviamente sappiamo dell’importanza della partita per provare a continuare la corsa verso i playoff. Dobbiamo approcciare bene la partita, con estrema concentrazione, combattendo e giocando insieme per 40 minuti. Sappiamo che il Real Madrid è al top in Eurolega con merito, è un club di tradizione e storia. Vogliamo mostrare il meglio di noi davanti ai nostri tifosi.”

