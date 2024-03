Virtus Bologna, sold-out la sfida con il Panathinaikos

By



Quinto sold-out consecutivo alla Virtus Segafredo Arena in EuroLeague, il sesto tutto esaurito sulle sette gare della massima competizione europea disputate a Bologna dall’inizio del 2024!

Dopo l’ennesimo sold-out registrato contro il Real Madrid di venerdì 15 marzo, ultima gara disputata dalle V Nere tra le mura amiche, la Virtus Segafredo Arena sarà piena in ogni ordine di posto anche in vista della sfida contro il Panathinaikos AKTOR Athens che si giocherà venerdì 29 marzo alle ore 20:30, valida per la 32^giornata di Regular Season di Turkish Airlines EuroLeague.

