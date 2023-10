Virtus Segafredo Bologna vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade. Palla a due domani, venerdì 20 ottobre ore 20.30, Paladozza.



Arbitri: CARLOS PERUGA, IGOR DRAGOJEVIC, HUGUES THEPENIER.

Diretta Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Achille Polonara.

Biglietti non disponibili.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della sfida europea: “C’è grande attenzione su come saremo in grado di gestire le nostre energie in questo back-to-back. Affrontiamo la Stella Rossa, una delle squadre che in estate ha impressionato maggiormente per il mercato operato, non nascondendo le ambizioni di voler essere una assoluta protagonista in EuroLeague. Questo offrirà grande stimolo, insieme al ritorno di Teodosic che ha rappresentato per tutto il popolo virtussino un punto di riferimento cestistico nelle ultime 4 stagioni, contribuendo insieme a Club, Staff e compagni a centrare una impressionate serie di successi. Vogliamo regalare al nostro pubblico una serata di grande basket ,misurandoci con avversarsi di straordinario talento ma replicando con la consapevolezza di avere armi e risorse per competere.”

Le dichiarazioni di Ognjen Dobric nel pregara: “Sulla carta la Stella Rossa è forse la migliore versione degli ultimi anni. Sicuramente lotterà per i primi 8 posti in classifica in Eurolega perché è una squadra di grande talento. Per noi sarà sicuramente una partita tosta da affrontare con la massima concentrazione”.

