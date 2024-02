Virtus Segafredo Bologna vs Partizan, il prepartita nelle parole di Banchi e Hackett

Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade.

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, SASA PUKL, TOMASZ TRAWICKI.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Arriviamo alla gara contro il Partizan sulla scia di una sconfitta che lascia un forte desiderio di riscatto. Sappiamo di trovare una avversaria determinatissima, che metterà in campo tutte le proprio risorse, come scontato in una parte conclusiva di Regular Season, dove ogni partita avrà un speso specifico elevatissimo. Dovremo assolutamente alzare la qualità del nostro gioco ed esplorare sul campo ogni possibilità che sapremo guadagnarci, sfruttando le vibrazioni positive che la nostra Arena ed i nostri tifosi sapranno trasmetterci.”

Il prepartita di Daniel Hackett: “Giochiamo contro una squadra che è in piena corsa per i playoff così come noi. Ogni partita diventa fondamentale, con uno peso specifico importante. Dovremo essere in grado di reagire dopo la brutta sconfitta di Barcelona: torniamo a casa e vogliamo fare le cose che sappiamo fare al meglio, curando i piccoli dettagli e giocando di squadra. Sarà necessario giocare con un’aggressività diversa da quella che abbiamo mostrato nelle ultime trasferte, dove c’è mancata la grinta e la tenacia che abbiamo sempre avuto.”

