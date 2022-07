Vlado Micov ha annunciato il ritiro dal basket giocato

By

Vladimir Micov, per tutti Vlado, ha annunciato il ritiro ufficiale dalla pallacanestro giocata dopo oltre vent’anni sui campi. A 37 compiuti, il Professore ha deciso di lasciare.

Dopo aver giocato in varie squadre di Belgrado, è il Buducnost di Podgorica a dargli la grossa opportunità e lui la sfrutta: da lì parte per girare tante squadre di alto livello, incluse Cantù (due anni dove gioca anche l’Eurolega) e l’Olimpia Milano. Tornerà poi al Buducnost nel 2021 per chiudere dove aveva iniziato.

Nel suo palmares manca l’Eurolega, ma ha vinto campionati e coppe nazionali in Russia, Montenegro, Serbia e Italia, oltre all’Eurocup con il Galatasaray nel 2016 dove venne inserito anche nel primo quintetto stagionale.