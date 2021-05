Gara 2 dei Quarti di Finale di VTB League, in cui c’è una grande sorpresa e numerose conferme sui pronostici pregara.

NIZHNY NOVGOROD – CSKA MOSCA 76-72 (Serie sul 1-1)

La grande sorpresa di giornata arriva da Novgorod. I padroni di casa si riprendono dallo “shock” dell’eliminazione ai Quarti di Finale di Basketball Champions League di fronte al proprio pubblico, sconfitta che ha lasciato strascichi importanti come visto in G1, dove sono stati asfaltati da Hackett e compagni. Partita super dei padroni di casa che impattano così la serie sul 1-1 forzando il CSKA alla pericolosissima “bella”. MVP di giornata un Astapkovich super da 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Buonissima partita anche di Shepherd, autore di una stagione importantissima. Al CSKA non basta il dominio sotto i tabelloni di Kurbanov (10+14) e anche un buon Hackett per espugnare la Nagorny Arena. Si torna in campo Sabato alle ore 14, win or go home!

PARMA PERM – ZENIT SAN PIETROBURGO 62-98 (Zenit vince la serie 2-0, è in semifinale).

Nessun problema per gli uomini di Xavi Pascual. Alex Poythress fa il bello e cattivo tempo in area, colpendo a ripetizioni la difesa del Parma Perm. Pangos è il solito maestro in cabina di regia, con una doppia doppia da 11 punti e 13 assist per un prestazione impeccabile. La squadra di San Pietroburgo domina per tutta la partita, nonostante il lituano Zukauskas, unico “superstite” di questa serie per gli ospiti. Zenit che attende con molta attenzione la vincente di Nizhny Novgorod – CSKA Mosca. Sarà una finale anticipata contro il CSKA?

KHIMKI MOSCA – LOKOMOTIV KUBAN 85-92 ( Lokomotiv Kuban vince la serie 2-0, è in semifinale).

C’è bisogno di un fantascientifico Nigel Williams-Goss, per il Lokomotiv Kuban su un Khimki che gioca con il cuore sopra i problemi. L’ex Jazz segna 30 punti, con 5 rimbalzi e 7 assist in una prestazione assolutamente devastante, tra le migliori della stagioni. Super anche Hervey (28 + 6 rimbalzi), per un duo americano che è trascinante per Kuban. Importantissima anche la tripla nel finale di Kuzminskas, che risulta fatale per le speranze di rimonta dei padroni di casa. Termina così la stagione “dannata” del Khimki, con le voci dalla Russia che non assicurano un futuro roseo per il club, tutt’altro…

ZIELONA GORA – UNICS KAZAN 79-90 (Unics Kazan vince la serie 2-0, è in semifinale).

Il Kazan non replica il larghissimo punteggio di G1, ma dimostra di essere nettamente superiore ai polacchi guidati da Zan Tabak. Il francese Richard le prova tutte, giocando una partita di livello assoluto, con 20 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, ma predica nel deserto. Kazan trova in Holland e Smith i soliti punti di riferimento offensivi, ben aiutati dalla doppia doppia di Okaro White, solidissimo come mostrato spesso in questa stagione. Ora il banco di prova diventa più impegnativo, dove in semifinale ci sarà un Lokomotiv Kuban voglioso di raggiungere la finale.