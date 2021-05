Seconda semifinale in VTB League che vede scontrarsi Lokomotiv Kuban e Unics Kazan.

Assenze pesantissime per i padroni di casa, costretti a fare a meno di due pezzi da 90 come Nigel Williams-Goss e Mantas Kalnietis.

Partenza super per gli ospiti, che piazzano un 13-0 che li mette nelle condizioni di dominare il primo tempo. Senza gli assenti, ci pensa Hervey per il Lokomotiv Kuban. L’americano si prende tante responsabilità in attacco ed è l’autore della rimonta che avviene nel finale, ben aiutato da Cummings e Kuzminskas. Kazan spreca quasi 20 punti di vantaggio ed è costretta ad un incredibile overtime. Superato lo “shock” della rimonta, il Kazan ricomincia a giocare la propria pallacanestro e rimette in chiaro le cose, con il trio Brown (doppia doppia), Smith e White sugli scudi. Decisivo anche l’apporto di Antipov, con 15 punti e 3 triple importantissime per la vittoria che cambia l’equilibrio della seconda semifinale di VTB League, con il fattore casa che svanisce per il Lokomotiv Kuban.

Unics Kazan in vantaggio 1-0

LOKOMOTIV KUBAN – UNICS KAZAN 87-98 d.t.s. (16-29, 16-17, 22-23, 25-10, 8-19).

LOKOMOTIV KUBAN: Hervey 25, Kuzminskas 14, Cummings 13, Dolinin 8, Gordon 7, Motovilov 7, Emchenko 6, Lynch 4, Martyuk 4. All: Pashutin.

UNICS KAZAN: Brown 19, Smith 17, White 17, Antipov 15, Canaan 12, Wolters 10, Uzinskii 5, Klimenko 1, Holland, Zhbanov. All: Priftis.