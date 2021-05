Partono le semifinali di VTB League, con Zenit – CSKA da una parte e Unics Kazan – Lokomotiv Kuban dall’altra. Oggi si gioca a San Pietroburgo, con una sfida che sembra quasi una finale anticipata.

Le due squadre si equivalgono per i primi 8′ (Zenit avanti 15-12) ma i moscoviti tra fine primo quarto ed inizio secondo firmano un 10-0 che li porta avanti anche di 8 punti. Pangos però guida un mini parziale di 7-0 per riportare i suoi fino al -1. Il CSKA però sfugge ai raddoppi dello Zenit e scappa nuovamente a tre possessi di vantaggio, anche se lo Zenit è vivo e con la coppia Pangos – Black recupera fino al 40-42 dell’intervallo.

Pronti via e 8-0 Zenit ma gli avversari si fanno trovare pronti e rispondono grazie a Kurbanov. Poi allungano con Voigtmann e Shengelia fino al +10, prima dei liberi Zenit che fissano il punteggio al 30′ sul 56-63. Nell’ultimo periodo i padroni di casa recuperano nuovamente uno svantaggio in doppia cifra ma Hackett segna un canestro pesantissimo che ferma il parziale aperto Zenit. Pangos è l’ultimo ad arrendersi ma il CSKA Mosca riesce a vincere gara-1 per 73-78 in trasferta, rubando subito il fattore campo della serie.

Zenit San Pietroburgo – CSKA Mosca 73-78 (15-18, 40-42, 56-63)

Zenit: Pangos 23, Fridzon 4, Hollins 5, Thomas 10, Black 16, Zubkov 2, Khvostov, Baron 5, Poythress, Zakharov 6, Trushkin 2, Pushkov NE. All: Pascual

Cska: Ukhov 5, Hackett 11, Shengelia 17, Kurbanov 7, Eric 2, Voigtmann 13, Clyburn 9, Hilliard 10, Antonov 2, Khomenko 2, Lopatin, Kochergin NE. All: Itoudis