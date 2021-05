Spettacolo a San Pietroburgo nella seconda partita della semifinale di VTB League tra Zenit e CSKA Mosca.

Super partita alla Sibur Arena di San Pietroburgo dove è in atto una vera e propria “finale anticipata” di VTB League. Il CSKA Mosca gioca molto meglio la prima parte di gara, trascinata da un Toko Shengelia super. Lo Zenit però non molla e grazie ad un grande ultimo quarto, prima pareggia, poi addirittura passa in vantaggio. Gli uomini di Xavi Pascual sembrano aver messo in banca la partita nell’ultimo minuto di gioco, ma non fanno i conti un “eroico” Shengelia. La tripla del georgiano manda tutto all’overtime!

Overtime in cui le squadre si battagliano colpo su colpo, in una pallacanestro di altissima qualità questa sera. Kevin Pangos e Billy Baron da una parte, Will Clyburn e Toko Shengelia dall’altra, in una sfida senza esclusioni di colpa. Non è sufficiente nemmeno un overtime, perché se prima lo Zenit si è “suicidato”, questa volta è il turno del CSKA che regala 3 liberi sul +3, ad uno specialista come Billy Baron che non si fa pregare nel finale.

Il secondo overtime vede partire forte la squadra di casa, il quale riesce a raggiungere un buon vantaggio, utile per contrastare la rimonta finale di un CSKA che non muore mai. Eccezionale carisma di Kevin Pangos, leader e trascinatore della squadra di San Pietroburgo, super anche la prestazione di un Billy Baron esaltato dalla posta in palio e con nessuna paura di prendersi i tiri importanti. Pangos con 27 punti e 9 assist, Baron con 20 punti, sono gli MVP di uno Zenit che non vuole saperne di mollare.

1-1, Serie in perfetta parità che ora si sposta a Mosca.

ZENIT SAN PIETROBURGO – CSKA MOSCA 107-104 d.2.t.s. (15-18, 16-21, 20-20, 24-16, 32-29)

ZENIT: Pangos 27, Baron 20, Poythress 15, Black 10, Thomas 10, Zakharov 7, Hollins 5, Trushkin 5, Fridzon 3, Zubkov 3, Khvostov 2, Pushkov. All: Pascual.

CSKA MOSCA: Clyburn 28, Shengelia 27, Hackett 17, Eric 11, Hilliard 10, Voigtmann 7, Kurbanov 2, Ukhov 2, Antonov, Khomenko, Kochergin, Lopatin. All: Itoudis.