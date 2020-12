Will Clyburn fuori a tempo indeterminato, Jordan Loyd positivo al covid-19

Prima di Natale due notizie non belle per CSKA Mosca e Stella Rossa Belgrado.

Partiamo da Jordan Loyd, stella dei serbi, che è risultato positivo al covid-19 e ha saltato l’ultima trasferta a San Pietroburgo. Il giocatore non ha sintomi e sta bene ma deve restare in isolamento almeno 10 giorni e poi se risulterà negativo al doppio tampone potrà tornare in gruppo. È in dubbio per la partita casalinga contro il Panathinaikos il 30/12, più facile che torni per la prima del 2021 in casa con il Fenerbahçe.

Brutte notizie anche per il CSKA Mosca. Era rientrato da poco, ma una brutta botta contro l’Asvel costringono Will Clyburn a saltare alcune partite. Sicuramente non ci sarà al Forum contro Milano, né a Vitoria. L’obiettivo del club è riaverlo per il doppio turno casalingo del 13 e 15 gennaio contro Žalgiris e Barcelona, ma verrà rivalutato nelle prossime settimane.