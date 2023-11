Wilson firma un nuovo accordo con la FIBA Intercontinental Cup ed estende la collaborazione con la Basketball Champions League

Wilson Sporting Goods Co. ha appena confermato il suo impegno per la crescita del basket nel mondo firmando un nuovo accordo con la FIBA Intercontinental Cup ed estendendo la collaborazione con la Basketball Champions League (BCL). Entrambe le competizioni si giocheranno con la palla EVO NXT di Wilson.

L’accordo con FIBA vede Wilson nel ruolo di fornitore della palla ufficiale per tre edizioni della FIBA Intercontinental Cup, dal 2023 al 2025. La FIBA Intercontinental Cup è una competizione annuale alla quale partecipano club di tutto il mondo e che quest’anno si svolgerà a Singapore; l’evento porta in campo i campioni di Asia, BCL Europa, BCL America e BAL, oltre a una squadra in rappresentanza della NBA G League, che si sfidano per stabilire qual è il club migliore.

Wilson ha inoltre esteso la collaborazione con la BCL per continuare a fornire la palla ufficiale per tutte le partite della Basketball Champions League per altri 3 anni, dal 2024 al 2026. La BCL lavorerà inoltre a stretto contatto con Wilson per creare periodicamente nuovi contenuti, tra cui approfondimenti sui giocatori e filmati mensili con gli highlight degli incontri. Le due aziende collaboreranno anche a un programma congiunto Allyship/Community, che riceve il sostegno di Wilson per la Youth Basketball Champions League e che sottolinea l’impegno dell’azienda a promuovere e investire nel futuro di questo sport.

“Siamo lieti di ampliare il nostro raggio d’azione con l’aiuto del nuovo accordo siglato con la FIBA Intercontinental Cup e di estendere la nostra collaborazione con la BCL“, ha detto Kevin Murphy, General Manager per la divisione Team Sports di Wilson. “Questi rapporti contribuiranno a espandere la nostra presenza internazionale e a far crescere e sviluppare al meglio il gioco del basket, non solo per gli appassionati e gli atleti di oggi, ma anche per presentare questo sport alle prossime generazioni affinché possano amarlo.”

“Settembre 2023 segna l’inizio di un capitolo emozionante nella storia della FIBA Intercontinental Cup, infatti la 33ª edizione si svolgerà per la prima volta in Asia”, ha dichiarato il Presidente della FIBA, Sheikh Saud Ali Al Thani. “La competizione riunisce club provenienti da molti diversi paesi e porta avanti la visione della FIBA di dare nuova forma alle competizioni globali per club. Siamo molto soddisfatti del fatto che Wilson sia parte attiva di questa visione e che ci aiuti a trasformare in realtà quello che la famiglia FIBA considerava un sogno quasi irrealizzabile quando ha creato la FIBA Intercontinental Cup nel 1966”.

“L’inizio della nostra collaborazione con Wilson, nel 2019, è stata la pietra miliare del nostro piano per elevare gli standard dell’esperienza di gioco per i giocatori”, ha commentato Patrick Comninos, CEO di BCL. “La BCL è arrivata all’ottava stagione e, ormai, i nostri giocatori danno per scontato di poter contare sull’equipaggiamento migliore possibile e di giocare nelle condizioni ideali per potersi concentrare sulle prestazioni. BCL e Wilson condividono l’impegno per l’innovazione nel basket e la passione per questo sport, per questo l’espansione della nostra partnership è un naturale passo in avanti nella nostra ricerca comune dell’eccellenza nel basket”.

Informazioni su Wilson

Wilson Sporting Goods Co. è un’azienda di Chicago, Stati Uniti, parte di Amer Sports Group. È il principale produttore al mondo di attrezzature, capi di abbigliamento e accessori per lo sport di alto livello. L’azienda vanta oltre un secolo di innovazione, storia e tradizione in molti sport, tra cui sport con racchetta, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf.