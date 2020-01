Yovel Zoosman fuori fino a fine febbraio

Il Maccabi è assalito dalla sfortuna in questo periodo: detto di Wolters e Casspi che hanno probabilmente finito la stagione (come DiBartolomeo) e detto dell’ulteriore mese di stop per Black, ora si aggiunge anche Zoosman. Per lui 5.5 punti e 2.7 rimbalzi con il 51% da 2.

Il #50 israeliano dovrà saltare dalle 4 alle 6 settimane per la frattura del pollice destro rimediata nel match di campionato contro Haifa. Ora si cerca di trovare un sostituto con passaporto israeliano, casomai a gettone, ma non sarà facile: Tel Aviv aveva provato a convincere l’Hapoel Eilat per Avi Ben Shimol, ma non era andato a buon fine. Vedremo se il Maccabi tornerà alla carica o virerà su altri. A riportare la notizia è l’insider Roi Cohen di Sport 5.