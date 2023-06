Zara sul trono cestistico della Croazia!

By

Il club dalmata la notte scorsa ha scritto un’altra pagina importante della propria storia, che equivale al suo quarto titolo nel campionato croato.

Dopo aver trionfato già nei primi due match della finale sul parquet di Spalato, il KK Zadar – guidato in panchina da Danijel Jusup – si è dimostrato semplicemente più forte anche nella terza sfida della serie finale per l’assegnazione del titolo croato. Secco 3-0 dunque per Zara contro Spalato.

Stando ad alcune fonti, al palasport zaratino sono accorsi 8 mila spettatori per assistere alla partita decisiva; stando ad altre, gli spettatori sarebbero stati 9 mila. Ad ogni modo, il palazzetto domenica sera era colorato completamente di bianco, come il colore della squadra di casa.

Zara – al “Visnjak” la festa sugli spalti per la conquista del campionato croato è iniziata ben prima del fischio finale

Božić e compagni si sono aggiudicati tutti e quattro i periodi (27-17; 24-9; 18-10; 30-26) ed alla fine dei 40 minuti di gioco hanno potuto festeggiare assieme ai propri tifosi la vittoria con ben 37 punti di scarto sugli avversari.

KK Zadar – KK Split 99 – 62

KK Zadar: Davis 8, Klarica 4, Sikirić 6, Žganec 7, Čampara, Matulina, Lakić 13, Mekić 9, Drežnjak 19, Božić 16, Ramljak 10, Šantelj 7.

KK Split: Sullivan 2, Gizdavčić 6, Kalajžić 7, Tišma 8, Runjić 6, Ukić 3, Vuko 11, Shorter 2, Jukić, Perkušić 3, Nelson 7, Mavra 7.

Per la città di Zara si tratta del quarto trionfo nel campionato nazionale di pallacanestro (oltre a quello attuale ha vinto in precedenza nel 2005, nel 2008 e nel 2021), mentre Spalato rimane ad un titolo, conquistato nel 2003.