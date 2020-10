La partita tra Zenit San Pietroburgo e Barcelona Basket si sta giocando con un’ora di posticipo per consentire alla squadra russa di avere i risultati degli ultimi tamponi. Lo Zenit ha tre giocatori positivi isolati, il Barcelona ha coach Jasikevičius rimasto in Catalogna.

La notizia, però, è che uno dei tre arbitri non se l’è sentita di scendere in campo e ha deciso di non dirigere la partita. Questa gara di EuroLega è quindi diretta da soli due arbitri.