Zenit con sei giocatori disponibili: sconfitte a tavolino in questo doppio turno?

Lo Zenit San Pietroburgo sta attraversando un momento nero dal punto di vista di persone infettate dal coronavirus. Ne ha ben 13, di cui otto sono giocatori, quattro allenatori e pure il massaggiatore.

Il club di San Pietroburgo ha annunciato la sospensione degli allenamenti e ha chiesto ad EuroLeague il rinvio del doppio impegno di questa settimana, in Spagna contro Baskonia e Valencia. Se non dovesse arrivare il rinvio, lo Zenit perderebbe 20-0 a tavolino.

Infatti il protocollo della lega riguardo alle positività dice chiaramente che se la squadra porta a referto meno di otto giocatori perderà la partita per 20-0. Il Khimki Mosca sabato ha portato via otto giocatori (anche se Bertans non è sceso in campo), forse è ora che l’Eurolega pensi a cosa fare per evitare di falsare molte partite…