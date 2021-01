Partizan Belgrado – Trento: le parole di coach Brienza alla vigilia del Round 1 di Top 16 in 7DAYS EuroCup

A Belgrado domani sera (palla a due alle 20.30, diretta Eurosport Player) si aprono la seconda fase di 7DAYS EuroCup dei bianconeri, chiamati all’impresa sul campo di una “big” della manifestazione.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Iniziamo il secondo turno di EuroCup affrontando una squadra di grande tradizione come il Partizan Belgrado, che anche nella scorsa stagione abbiamo incrociato proprio nelle Top 16: rispetto all’anno scorso, quando erano considerati i favoriti numero uno per la vittoria della coppa, i serbi hanno cambiato davvero poco nel proprio roster. Per storia, tradizione e qualità dei giocatori a disposizione insomma sappiamo di affrontare un’avversaria di altissimo livello. Nel nucleo dei giocatori serbi c’è tanto talento, tanti giocatori in rampa di lancio e di grande prospettiva futura; tra gli americani che portano atletismo, fisicità e capacità realizzative rispetto all’anno scorso è cambiato praticamente solo il playmaker, quindi sono rodati e consapevoli del proprio ruolo all’interno del team. Arriviamo a questo appuntamento con un po’ di amaro in bocca per aver mancato l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia, ma veniamo da due partite gagliarde giocate a viso aperto contro due ottime squadre: cercheremo di portare avanti le buone cose che abbiamo mostrato contro Brindisi e Bologna contro un’altra avversaria di grande qualità e prestigio, e daremo il massimo vendendo cara la pelle su un campo dove non hanno vinto in molte».