Partizan – Trento: le parole di coach Nicola Brienza dopo la sconfitta a Belgrado

Il Partizan NIS Belgrade dà il benvenuto alla Dolomiti Energia Trentino nelle Top 16 di 7DAYS EuroCup con una grande prova di forza che spegne fin da subito le speranze di “colpo” esterno dei bianconeri: alla Hala Sportova Ranko Zeravica l’Aquila gioca una partita di grande compattezza difensiva, mostrando carattere e forza limitando uno dei migliori attacchi del torneo, ma per tutti i 40’ fatica terribilmente a trovare continuità realizzativa in attacco.

Unico giocatore in doppia cifra a referto per Trento è JaCorey Williams, che chiude il match con 15 punti e otto rimbalzi.

Il Round 1 del Gruppo F va così al Partizan, che raggiunge il Boulogne Metropolitans 92: le due sconfitte del primo turno invece, Lokomotiv Kuban Krasnodar e Dolomiti Energia Trentino, si affronteranno alla BLM Group Arena mercoledì 20 alle ore 20.00 in un match già determinante per i delicati equilibri del girone.

Le parole di coach Nicola Brienza «Complimenti al Partizan, che ha giocato una grande partita combattendo con grande spirito per tutti i 40’. Noi abbiamo provato a fare il massimo, e la nostra difesa a parte alcune situazioni con il pick and roll centrale di Mosley ha lavorato bene, limitando le tanti armi a disposizione del Partizan. Il nostro problema questa sera è stato decisamente in attacco, nella prima metà di partita soprattutto abbiamo sbagliato sei o sette tiri aperti, e a questo livello per competere non puoi permetterti di lasciare per strada troppe occasioni. È la prima partita delle nostre Top 16, lavoreremo e lotteremo per fare meglio nelle prossime cercando di alzare il nostro livello complessivo».