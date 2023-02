Round 13 EuroCup: Tel Aviv domina su Trento ed espugna la BLM Group Arena

QUINTETTO BASE TRENTO: Flaccadori, Spagnolo, Lockett, Atkins, Grazulis

QUINTETTO BASE TEL AVIV: Ginat, Timor, McRae, Onuaku, Munford

La Dolomiti Energia Trentino gioca un gran primo tempo, resiste ai tentativi di fuga dell’Hapoel Tel Aviv, lotta dando tutto, ma nell’ultimo quarto non riesce a pareggiare l’energia e l’intensità degli israeliani ed esce battuta 60-78 nel Round 13 di regular season in 7DAYS EuroCup. I bianconeri pagano a caro prezzo un secondo tempo da 20 punti segnati dopo i 40 messi a referto nei primi 20’ e rimangono al nono posto in classifica nel girone B, dove l’Hapoel si conferma al secondo posto all’inseguimento della capolista Gran Canaria.

Ai padroni di casa non sono bastati i 15 punti di Darion Atkins (7/9 da due e 4 rimbalzi) e i 14 di Diego Flaccadori (8/11 in lunetta). I bianconeri nei prossimi giorni avranno altri due match in casa alla BLM Group Arena: prima contro Sassari in campionato domenica 5 alle 18.30, poi contro Ankara di nuovo in EuroCup martedì 7 febbraio alle 20.00. Biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza (lun-sab 10-12, 14-19).

La cronaca | I 9 punti prodotti da Atkins e Grazulis in apertura di match fanno cominciare bene la serata ai bianconeri (9-4), che allungano con una tripla di Spagnolo e tengono alta l’efficienza della propria difesa contro i temibili attaccanti israeliani (14-6 e timeout). Darion continua a segnare, ma piano piano l’Hapoel entra in ritmo con i suoi realizzatori e dopo i primi 10’ siamo sul 20-20 (8 punti di Atkins, 7 di Spagnolo, 5 di Grazulis). Molin si affida a un quintetto tutto italiano per aprire il secondo quarto e trova convincenti risposte al tiro da fuori (due triple di Forray e Conti) e in difesa: l’Hapoel anche questa volta ha uno spunto più incisivo nel finale di quarto, ma grazie ad Atkins e Flaccadori i bianconeri producono un mini-break per chiudere in vantaggio 40-37 il primo tempo.

L’Hapoel apre la ripresa con un devastante 9-0 di break in meno di tre minuti che induce coach Molin al timeout: Flaccadori prova a scuotersi, ma Tel Aviv comincia ad aggiustare la mira dall’arco e scappa a +10 sul 48-58. Timor segna una gran tripla dopo un’ottima difesa di squadra di Trento (51-63), un duro colpo sulle speranze dell’Aquila Basket a 8’ dalla fine: Spagnolo sblocca i suoi dall’arco per il -9, ma l’Hapoel alza la voce sotto i tabelloni e chiude i conti.

Trento (60) – Tel Aviv (78)

(20-20; 20-17; 11-21; 9-20)

Trento: Morina ne, Conti 3, Spagnolo 10, Forray 5, Flaccadori 14, Udom 0, Dell’Anna ne, Ladurner 4, Grazulis 5, Atkins 15, Calamita ne, Lockett 4

Tel Aviv: Tokoto 3, Harel 0, Munford 11, Beni 4, Timor 7, Ariel 0, Hoard 7, Zalmanson ne, Onuaku 22, Ginat 3, McRae 15, Brown 6