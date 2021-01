Trento-Boulogne: le parole di Coach Brienza prima del match

A Parigi domani sera con palla a due alle 18.45 e diretta su Eurosport Player, la terza partita nella seconda fase di 7DAYS EuroCup dei bianconeri, che sfidano la capolista del gruppo F cercando una vittoria chiave nella corsa ai quarti di finale

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Il Boulogne Metropolitans 92 è un’eccellente sorpresa in questa edizione di EuroCup: in pochi pensavano che i francesi potessero avere questo impatto sulla manifestazione, e invece hanno vinto il loro girone di regular season e poi hanno cominciato le Top 16 con due successi consecutivi contro Partizan e Lokomotiv Kuban. La forza del Metropolitans è il collettivo, hanno tanti buoni giocatori e un allenatore che ha trovato la quadra dando un’idea di compattezza alla squadra in attacco e in difesa: non c’è una stella o un giocatore di riferimento, ma tanti atleti che possono essere protagonisti in momenti diversi e sanno fare la differenza. Noi dovremo essere concentrati e sul pezzo per tutti i 40′ su tutti gli aspetti del gioco, rimanendo dentro la partita consapevoli della forza dei nostri avversari ma anche di quello che possiamo fare per metterli in difficoltà. C’è la massima volontà di fare una bella partita e provare a venire via da Parigi con una vittoria che sarebbe davvero importantissima per noi e per la nostra situazione nel gruppo F».