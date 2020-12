Trento-Gran Canaria: le parole di Coach Brienza alla fine del match

La Dolomiti Energia Trentino chiude al terzo posto la regular season nel Gruppo D: il Round 10 va all’Herbalife Gran Canaria, che si impone 56-67 e certifica il passaggio alle Top 16 con il primato nel girone. Trento contro la corazzata spagnola paga a caro prezzo una prima metà di partita troppo lontana dagli standard abituali dei bianconeri per intensità e ritmo, e nel secondo tempo non riesce a concretizzare i suoi tentativi di rimonta nonostante una grande prova di squadra in difesa.

L’Aquila alle Top 16 sarà inserita nel gruppo F, dove se la vedrà con Lokomotiv Kuban, Partizan Belgrado e una fra Unicaja Malaga e Boulogne Metropolitans 92: le prime due classificate dopo le sei partite del girone saranno qualificate ai quarti di finale della 7DAYS EuroCup 2020-21.

Le parole di coach Nicola Brienza «Non abbiamo cominciato la partita male come il punteggio poteva suggerire, nel primo quarto abbiamo sbagliato alcuni canestri facili che avrebbero potuto tenerci più a contatto: nel momento in cui non siamo stati brillanti però abbiamo pagato davvero tanto, soffrendo troppo. Di positivo c’è sicuramente il rientro con un minutaggio importante di Morgan e quello di Maye: dobbiamo fare meglio soprattutto in termini di qualità in attacco, perché troppo spesso non abbiamo concretizzato i nostri grandi sforzi in difesa, soprattutto nel secondo tempo. Non dobbiamo giocare solo sulle cose che ci riescono meglio e che ci vengono più naturali, dobbiamo essere più bravi a leggere le scelte delle difese avversarie e reagire di conseguenza: ora testa a Trieste per il match di domenica che sarà molto importante prima di due settimane senza partite ufficiali visto il turno di riposo nei giorni di Natale».