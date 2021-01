Trento-Krasnodar: le parole di coach Brienza dopo la vittoria contro il Lokomotiv Kuban!

Una vittoria di cuore, talento e sostanza, una prestazione con alti e bassi ma con la costante di un’intensità clamorosa: la Dolomiti Energia Trentino batte il Lokomotiv Kuban Krasnodar 96-84 nel Round 2 di Top 16 EuroCup e strappa il primo successo nella seconda fase della coppa.

Contro la corazzata russa i bianconeri sfoderano 40’ di alto livello di intensità, volando via nel corso della prima metà di partita e poi resistendo strenuamente alla rimonta dei fenomenali russi: nell’ultimo quarto la sfida la risolve uno scatenato Luke Maye, che segna gli ultimi 11 punti della partita e che chiude il match con una sontuosa doppia-doppia da 25 punti e 15 rimbalzi.

In un girone ancora tutto da scrivere, Trento ha reso il Lokomotiv l’unica squadra senza vittorie dopo i primi due turni: a guidare il gruppo c’è il Boulogne Metropolitans 92 (2-0) seguita da Partizan Belgrade e Dolomiti Energia (1-1). I bianconeri giocheranno i prossimi due match proprio i francesi, prima a Parigi (martedì 26) e poi in casa (martedì 2 febbraio): impegni determinanti per l’Aquila per andare concretamente a caccia di uno storico pass per i quarti di finale di coppa.

Le parole di coach Nicola Brienza «Siamo molto felici per questa vittoria, abbiamo giocato una buona pallacanestro ma soprattutto abbiamo lottato per tutti i 40′: dobbiamo continuare così. La cosa che mi rende più contento è stata l’intensità difensiva che abbiamo messo in campo nel primo tempo: certo, segnare 61 punti aiuta e siamo stati bravi a concretizzare i nostri sforzi, ma il nostro approccio e il nostro primo tempo sono stati da squadra di alto livello. La cosa fondamentale per andare oltre alla mancanza di risultati è lavorare, crederci e andare avanti uniti come squadra. Ecco perché dopo la reazione del Lokomotiv, la nostra reazione è stata ancora più bella e decisiva: con la partita tornata equilibrata nel punteggio abbiamo stretto le maglie difensive e strappato di cattiveria questa vittoria».

I bianconeri sabato saranno di scena all’Unipol Arena di Bologna, ospiti della UNAHOTELS Reggio Emilia di Dominique Sutton nel turno numero 17 di campionato: palla a due alle 19.00, diretta Eurosport Player.