Trento-Lokomotiv: le parole di Coach Molin dopo la sconfitta a Krasnodar

La Dolomiti Energia Trentino saluta la 7DAYS EuroCup: la quinta avventura continentale dei bianconeri si ferma all’ultimo turno di Top 16, con il Lokomotiv Kuban Krasnodar capace di battere l’Aquila 100-86 ribaltando la differenza punti, alla fine decisiva per decretare nel gruppo F la seconda squadra classificata alle spalle del Metropolitans, che in serata ha battuto il Partizan 70-75.

Troppo “Loko” per una Dolomiti Energia che rispetto ai recenti match contro Partizan e Milano non trova il modo di arginare l’attacco avversario: ai bianconeri non sono bastati i 27 punti e 10 rimbalzi di JaCorey Williams, e nemmeno i 22 punti con 5/6 da tre di Victor Sanders.

Le parole di coach Lele Molin «Il Lokomotiv ha meritato di vincere, è stato avanti nel punteggio per tutta la partita e guidato il match: sono stati molto efficaci nell’attaccare con i loro esterni, un aspetto in cui non siamo mai riusciti a fermarli o a limitarli all’interno dei 40’ di gioco. La squadra è arrivata qui sapendo che Kuban è una squadra di grande talento e qualità, ma ci serviva una partita differente per strappare la vittoria: non siamo contenti di quanto abbiamo messo in campo oggi, salvo qualche minuto nel primo e nel terzo quarto non siamo mai riusciti ad avere la giusta energia e le giuste letture per prendere inerzia e ritmo».