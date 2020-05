Coaching clinic di Messina, Popovich ed altri disponibili in streaming

La World Association of Basketball Coaches ha messo a disposizione una selezione di video dalla propria ampia collezione, in modo da diffondere principi di pallacanestro, concetti e fondamentali con l’opportunità di imparare dai migliori allenatori del mondo.

Questi coaching clinic vengono trasmessi live sulla pagina Facebook della WABC (https://www.facebook.com/WorldAssociationBasketballCoaches/), due volte a settimana per 25 settimane. I clinic sono condotti da coach di enorme successo tra Giochi Olimpici, Mondiali, NBA, WNBA, Mondiali giovanili, e NBA/FIBA Basketball Without Borders.

La Week 1 ha visto due lezioni da parte di coach Ettore Messina (“Spacing and timing”) e Gregg Popovich (“Spurs Philosophy System Basics”9). Molti altri coaching clinic sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di FIBA. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXERy73Oiz-9QWdPGI-Z1AFXGLTU8ThI)

Il presidente della WABC Patrick Hunt ha dichiarato: “È importante offrire supporto e mantenere la comunità dei coach di basket connessa in ogni angolo del mondo, durante questo periodo difficile causato dalla pandemia da Covid-19. Spero che queste selezioni di coaching clinic potranno non solo offrire esperienza agli allenatori a anche un gesto di supporto in questa situazione complessa. La WABC è al vostro fianco”.

Questo il programma dalla Week 1 alla Week 10:

Week 1

1. 5 maggio, 14:00 “Spacing & timing” con Coach Ettore Messina

2. 7 maggio, 14:00 “Spurs Philosophy System Basics” con Coach Gregg Popovich

Week 2

1. 12 maggio, 14:00 “1-3-1 Zone-Defense” con Coach Lucas Mondelo

2. 14 maggio, 14:00 “Single tag offense & defense” con Coach Igor Kokoskov

Week 3

1. 19 maggio, 14:00 “Develop Players’ Decision Making” con Coach Allison McNeill

2. 21 maggio, 14:00 “Golden State Warriors’ Cutting Drills and Transition Defense” con Coach Ron Adams

Week 4

1. 26 maggio, 14:00 “Defensive Transition” con Coach Sergio Scariolo

2. 28 maggio, 14:00 “Cutthroat Defense Drill” con Coach Brett Brown

Week 5

1. 2 giugno, 14:00 “Building the Half-Court Offense” con Don Showalter

2. 4 giugno, 14:00 “Offensive Tendencies in European Basketball” con Coach Pablo Laso

Week 6

1. 9 giugno, 14:00 “Transition Defense” con Coach Svetislav Pesic

2. 11 giugno, 14:00 “Modern Basketball” con Coach John Calipari

Week 7

1. 16 giugno, 14:00 “Defensive principles” con Coach Kenny Atkinson

2. 18 giugno, 14:00 “Drills to develop ball screen offense” con Coach Paul Henare

Week 8

1. 23 giugno, 14:00 “Drills to Develop Team Defense” con Coach Jim Boylen

2. 25 giugno, 14:00 “Drills for Transition Defense” con Coach Andrej Lemanis

Week 9

1. 30 giugno, 14:00 “Passing and Catching the Ball” con Coach Patrick Mutombo

2. 2 luglio, 14:00 “Screening The Zone Defense & Motion Offense With No Screens” con Coach Patrick Hunt

Week 10

1. 7 luglio, 14:00 “Shooting” con Coach Rick Carlisle

2. 9 luglio, 14:00 “Inside Shooting” con Coach Juan Antonio Orenga