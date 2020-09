EuroLega 2020-21: i 10 talenti in rampa di lancio

Guardia classe 2000, ha già sorpreso addetti ai lavori e tifosi nell’EuroCup 2018-19 (64% da 3), pur giocando solamente 5 partite. L’anno scorso tanti minuti, e di qualità, oltre a qualche partenza in quintetto iniziale. Il ragazzo si farà e non può essere altrimenti, specie in una stagione in cui Berlino sembra essere squadra un po’ ridimensionata rispetto agli exploit della scorsa stagione. La possibilità di essere allenato dal santone Aito Garcia Reneses è poi una sorta di garanzia verso il definitivo salto di qualità. Non solo in prospettiva rising-star di questa EuroLega 2020-21, bensì anche in quella di una carriera ad alti livelli.

