A Chiusi e Chianciano Terme le Finali nazionali Under 19 Eccellenza Maschile

La Federazione Italiana Pallacanestro e il Comitato Regionale Toscana della FIP hanno stabilito come sede delle finali nazionali dei campionati Under 19 Eccellenza maschile i comuni di Chiusi e Chianciano Terme.

Un’occasione importante per il territorio e soprattutto per la cittadina lacustre, che avrà nell’Estra Forum il campo di gara principale. L’impianto, inaugurato nel giugno 2021 in occasione della prima partita della serie finale dei playoff di Serie B maschile tra Umana San Giobbe e Agrigento, è ormai da anni palcoscenico di campionati nazionali e, con l’assegnazione delle finali nazionali Under 19, aggiunge ulteriore lustro alla propria attività.

L’evento, che si disputerà da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio, vedrà sedici tra le squadre più importanti della nostra pallacanestro e le future stelle di questo sport contendersi lo scudetto di categoria.

La formula prevede quattro gironi eliminatori composti da quattro squadre ciascuno che si incontreranno con formula all’italiana in gare di sola andata.

Le prime classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale, le seconde e le terze classificate di ogni girone saranno invece ammesse agli spareggi. Le vincenti di questi incontri andranno ad aggiungersi alle squadre già qualificate nel tabellone dei quarti di finale.

A seguire le vincenti disputeranno semifinali e finale.

Di seguito le squadre qualificate:

GIRONE A



Allianz Derthona Basket; Umana Reyer Venezia; Nex Nippon Express Fidenza; CAB Stamura Basket Ancona



GIRONE B



Fortitudo Basket Francavilla; Pallacanestro Varese; Pistoia Basket 2000; VIS 2008 Ferrara

GIRONE C



Ea7-Emporio Armani Olimpia Milano; Tiber Basket Roma; Dolomiti Energia Trento; College Basketball Borgomanero



GIRONE D



Nutribullet Treviso; Victoria Libertas Pesaro; Firenze Basketball Academy; UCC Casalpusterlengo

Prima giornata

LUNEDÌ 29 APRILE 2024 – QUALIFICAZIONI

CAMPO “A” – ESTRA FORUM Chiusi

GIRONE A

gara n. 1 ALLIANZ DERTHONA BASKET – UMANA REYER VENEZIA ore 14.00

gara n. 2 NEX NIPPON EXPRESS FIDENZA – CAB STAMURA BASKET ANCONA ore 16.00

GIRONE B

gara n. 3 FORTITUDO BASKETFRANCAVILLA – PALLACANESTRO VARESE ore 18.00

gara n. 4 PISTOIA BASKET 2000 – VIS 2008 FERRARA ore 20.00

CAMPO “B” – PALAZZETTO DELO SPORT Chianciano Terme

GIRONE C

gara n. 5 EA7- EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO – TIBER BASKET ROMA ore 14.00

gara n. 6 DOLOMITI ENERGIA TRENTO – COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO ore 16.00

GIRONE D

gara n. 7 NUTRIBULLET TREVISO – UCC CASALPUSTERLENGO ore 18.00

gara n. 8 VICTORIA LIBERTAS PESARO – FIRENZE BASKETBALL ACADEMY ore 20.00

Particolarmente felice della scelta di Chiusi e Chianciano per le finali Under 19 e della Toscana come sede di tre delle sette finali nazionali, il presidente della Fip regionale, Massimo Faraoni.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare nella nostra regione appuntamenti di elevato prestigio per il movimento – Ringrazio il presidente Petrucci e il Consiglio Federale per aver scelto di far disputare in Toscana un così elevato numero di eventi, oltre alle società e alle istituzioni dei territori coinvolti, per il grande impegno”

“Ci allineiamo alle parole del presidente di Fip Toscana, Massimo Faraoni e ringraziamo le istituzioni per la possibilità data – commenta il presidente dell’Umana San Giobbe, Giuseppe Trettel. Siamo molto felici di poter ospitare un evento di questa caratura, che ci permetterà di vedere da vicino quelli che, tra qualche anno, saranno i protagonisti della pallacanestro italiana. Per noi è una prima volta, ma cercheremo di essere all’altezza. Colgo l’occasione per ringraziare anche i sindaci delle città di Chiusi e Chianciano Terme, che hanno dato risorse e disponibilità per la manifestazione. Per la San Giobbe è un attestato di fiducia da parte della federazione e un segnale importante che corrobora il lavoro svolto in questi anni sul territorio con le nostre giovanili”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.