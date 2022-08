A Gorizia il torneo estivo “Dudi Krainer” intende valorizzare i giovani talenti

Pronti, attenti via! È in partenza la nuova edizione del torneo estivo giovanile di pallacanestro “Dudi Krainer”. Tra il 29 agosto e il 1° settembre si sfideranno a Gorizia, più precisamente sul parquet dell’UGG, sei formazioni under 19. Parteciperanno le seguenti squadre: APU Udine, IBC Belgrado (Serbia), KD Nova Gorica Mladi (Slovenia), Orange Bassano PGC, Cantù e VL Pesaro.

La prima fase si disputerà da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto, per arrivare alla fase finale in programma giovedì 1° settembre. In molti sono gli appassionati che hanno reso possibile l’evento – dagli organizzatori, alle squadre partecipanti, sino agli accompagnatori, come ad esempio Massimo Nocita, che darà una mano alla compagine serba dell’IBC Belgrado.

Un momento della presentazione del “Dudi Krainer 2022” nella piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica

Come ha sottolineato il presidente della FIP regionale Giovanni Adami durante la presentazione del suddetto torneo, è più che mai importante fare qualcosa per i giovani cestisti ed il settore giovanile in generale. Il “Dudi Krainer” di Gorizia sarà dunque anche quest’anno l’occasione per vedere giocare i nuovi talenti del basket in una cornice di festa cestistica sempre più transfrontaliera ed internazionale.