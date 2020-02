A Granozzo con Monticello il raduno congiunto delle Nazionali maschili Under 17 e Under 18

Dal 16 al 18 febbraio 2020 a Granozzo con Monticello (No) agli ordini di coach Andrea Capobianco si svolgerà il raduno congiunto delle Nazionali maschili Under 17 e Under 18.

Quello nel novarese è il primo raduno dell’anno per le due Nazionali, che quest’estate saranno impegnate rispettivamente nel Mondiale Under 17 (Sofia, 4-12 luglio), e nell’Europeo Under 18 (Konya, 25 luglio – 2 agosto). Nel calendario dell’Under 18 anche l’Albert Schweitzer Tournament di Mannheim, in programma dal 10 al 19 aprile.

Atleti convocati – Nazionale Under 18

Abati Toure’ Soma (A, 2002, Blu Orobica Bergamo)

Arnaldo Andrea (G, 2002, Pall. Trieste 2004)

Bartoli Vittorio (A/C, 2002, Universo Treviso Basket)

Bellato Giovanni (A/C, 2002, Reyer Venezia Mestre)

Bogliardi Matteo (P/G, 2002, Oxygen Bassano)

Calbini Lorenzo (P, 2002, Us Victoria Libertas Pesaro)

Cappelletti Carlo (P, 2002, Junior Libertas Casale Monferrato)

Guerrieri Lorenzo (C, 2002, Aquila Basket Trento 2013)

Maddaloni Andrea (C, 2002, Pall. Reggiana)

Manenti Luca (C, 2002, Blu Orobica Bergamo)

Pianegonda Tommy (P/G, 2002, Pall. Trapani)

Procida Gabriele (G, 2002, Pallacanestro Cantu’)

Reggiani Francesco (A, 2002, Campus Piemonte Basketball Torino)

Saladini Manuel (P, 2002, Universo Treviso Basket)

Solaroli Manuele (G, 2002, Virtus Pall. Bologna)

Torrigiani Lorenzo (C, 2002, Oxygen Bassano)

Atleti a disposizione – Nazionale Under 18

Bettiol Leonardo (A/C, 2002, Universo Treviso Basket)

Biancotto Leonardo (A/C, 2002, Reyer Venezia Mestre)

Castellino Nicolo’ (P/G, 2002, Campus Piemonte Basketball Torino)

Cortese Eugenio (A, 2002, Ass. Pall. Cercola)

Durante Giordano (G, 2002, Rucker Sanve San Vendemiano)

Guastamacchia Arcangelo (A/C, 2002, Virtus Pall. Bologna)

Pellicano Niccolo’ (G, 2002, Virtus Basket Padova)

Petronella Gabriele (G, 2002, Accademia Pallacanestro Isernia)

Peri Marco (C, 2002, Pall. Trieste 2004)

Tintori Tommaso (A, 2002, Pallacanestro Don Bosco Livorno)

Verazzo Armando (G, 2002, Pall. San Michele Maddaloni)

Staff Nazionale Under 18

Direttore Generale Tecnico SNG: Andrea Capobianco

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Marco Ramondino

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni



Programma

16 febbraio 2020

Arrivo convocati entro le ore 19:00 presso il Novarello Villaggio Azzurro – Hotel Novarello Resort via Dante Graziosi,1 – Granozzo con Monticello (No)

17 febbraio 2020

11:00 – 13:00 Allenamento

19:00 – 21:00 Allenamento

18 febbraio 2020

11:00 – 13:00 Allenamento

Fine raduno

Atleti convocati – Nazionale Under 17

Barbieri Matteo (C, 2003, Virtus Pallacanestro Bologna)

Berdini Nicola (P, 2003, Reyer Venezia Mestre)

Casarin Davide (P/G, 2003, Reyer Venezia Mestre)

Fantoma Tommaso (A, 2003, Pallacanestro Trieste 2004)

Fiusco Gianmarco (P, 2003, Oxygen Bassano)

Giordano Nicola (P, 2003, Stella Azzurra Roma)

Grani Federico (A, 2003, Reyer Venezia Mestre)

Gravaghi Francesco (G/A, 2003, Pallacanestro Olimpia Milano)

Marangoni Tommaso (A, 2003, Basket Brescia Leonessa)

Naoni Alessandro (P/G, 2003, Basket Brescia Leonessa)

Onojaife Allan Ivan Efetubo (A/C, 2003, Pallacanestro Don Bosco Livorno)

Ronca Edoardo (A, 2003, Universo Treviso Basket)

Tam Giovanni (C, 2003, Pallacanestro Olimpia Milano)

Valente Samuele Andrea (C, 2003, Oxygen Bassano)

Vincini Luca (A, 2003, Cus Torino)

Virginio Nicolo’ (G/A, 2003, Pallacanestro Varese)

Atleti a disposizione – Nazionale Under 17

Boglio Alfredo (P/G, 2003, College Basketball Borgomanero)

Bresolin Dejan (A/C, 2003, Pallacanestro Cantu’)

Carta Riccardo (G, 2003, Pallacanestro Reggiana)

De Marca Luca (G, 2003, Timberwolwes Potenza)

Ferrari Alessandro (A/C, 2003, College Basketball Borgomanero)

Ghigo Maurizio (A/C, 2003, College Basketball Borgomanero)

Greggi Daniele (G, 2003, Honey Sport City Roma)

Longo Stefano (P/G, 2003, Pallacanestro Trieste 2004)

Mazzantini Dario (G, 2003, Pallacanestro Don Bosco Livorno)

Poser Davide (G, 2003, Universo Treviso Basket)

Zambianchi Giulio (A, 2003, Pallacanestro 2015 Forlì)

Staff Nazionale Under 17

Direttore Generale Tecnico SNG: Andrea Capobianco

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Alessandro Guidi

Assistente Allenatore: Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Fabrizio Straccamore

Team Manager: Domenico Meroni



Programma

16 febbraio 2020

Arrivo convocati entro le ore 19:00 presso il Novarello Villaggio Azzurro – Hotel Novarello Resort via Dante Graziosi,1 – Granozzo con Monticello (No)

17 febbraio 2020

09:00 – 11:00 Allenamento

17:00 – 19:00 Allenamento

18 febbraio 2020

09:00 – 11:00 Allenamento

Fine raduno

In occasione del Raduno gli allenamenti si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport “Palanovarello”

