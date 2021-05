Il Pala Benedetti si prepara ad accogliere le migliori atlete del panorama cestistico nazionale: si terrà infatti proprio nell’impianto udinese, dal 14 al 19 giugno, la prima edizione della Coppa Italiana Under 18 Femminile.

L’evento, organizzato da Lega Basket Femminile in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, la società Libertas Basket School Udine e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nasce da una forte volontà di tutto il movimento di coinvolgere e valorizzare la sua base giovanile, nonostante le difficoltà imposte dall’attuale situazione sanitaria.

Il tutto svolto in un anno importante per la Federazione Italiana Pallacanestro, quello del centenario: una ricorrenza da festeggiare anche attraverso il rilancio dei settori giovanili, con un evento di grande prestigio e importanza in una città e un territorio di grandissima tradizione cestistica.

Alla Coppa parteciperanno dodici eccellenze in campo giovanile, contraddistinte da grande tradizione e attenzione per i vivai. Fra queste, non a caso, troviamo dunque la compagine Under 18 arancione guidata da coach Alberto Matassini.

Nei prossimi giorni verranno svelati maggiori dettagli relativi alla competizione: dal formato dell’evento all’identità delle altre formazioni partecipanti.

