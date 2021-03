Adidas Next Generation Tournament. La Stella Azzurra concede il bis. Tutti i risultati della 1a giornata di Instanbul

Due su due per la Stella Azzurra Roma nella prima giornata dell’Adidas Next Generation Tournament di Instanbul. Due vittorie convincenti per i ragazzi dell’Under 18 capitolina di Germano D’Arcangeli che ha battuto al mattino il Basket Brno (82-65) ripetendosi poi in serata contro gli spagnoli del Casademont Zaragozza con una prova ancor più convincente chiusa da un rotondo 90-62 finale.

Come era successo contro i cechi di Lubos Barton, la Stella ha fatto suo il match nel secondo tempo, togliendo fiato all’avversario che ha finito per alzare ben presto bandiera bianca. Stella Azzurra avanti 23-14 dopo i primi 10′ e poi a subire il rientro del Casademont prima dell’intervallo. Il vantaggio dei romani a metà partita era comunque di 10 lunghezze (45-35) e tutto si stava preparando allo strappo decisivo. Nel terzo quarto Roma allungava sul 69-48 e in pratica finivano li i sogni degli aragonesi che anche nell’ultimo quarto dovevano subire il pesante passivo fino al 90-62 finale.

Il Girone A dell’Adidas Next Generation Tournament ha così consumato già due giornate con Stella Azzurra e Efes a punteggio pieno e chiamate a giocarsi domani (ore 14.00) il primo posto che porta alla finale di domenica. Fuori dai giochi sia Brno e che Casademont. Nel Girone B, il Real Madrid di Matteo Spagnolo e lo Zalgiris Kaunas hanno vinto i loro primi impegni. Domani mattina si riparte.

Stella Azzurra Roma-Casademont Zaragozza 90-62 (23-14, 45-35, 69-48)

Stella Azzurra: Virginio 14, Onojaife 4, Giordano 17, Bocevski 7, Jocys 2, Visintin 12, Ndzie 6, Kuusma 8, Pugliatti 3, Marchiaro 12, Maglietti 3, Innocenti 2. Coach. G.D’Arcangeli

Casademont: Cera, Larjol 9, Moreno 3, Fernandez 5, Moreno 3, Martinez 4, Knudsen 9, Aso 4, Mara 1, Stozic 7, Garcia 2, Langarita 15. Coach

Risultati 1a giornata Adidas Next Generation Tournament

GIRONE A

Anadolu Efes-Casademont Zaragozza 83-68

Basket Brno-Stella Azzurra 65-82

Basket Brno-Anadolu Efes 80-83

Stella Azzurra-Casademont 90-62

GIRONE B

Real Madrid-Tofas Bursa 89-60

Fenerbache-Zalgiris Kaunas 69-84

Programma seconda giornata – sabato 20.03.2021

GIRONE A

Casademont Zaragozza-Basket Brno ore 12.00

Anadolu Efes-Stella Azzurra Roma ore 14.00

GIRONE B

Tofas Bursa-Zalgiris Kaunas ore 8.00

Fenerbache-Real Madrid ore 10.00

Tofas Bursa-Fenerbache ore 16.00

Zalgiris Kaunas-Real Madrid ore 18.00