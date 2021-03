Adidas Next Generation Tournament. La Stella Azzurra debutta battendo Brno

Esordio positivo per la Stella Azzurra Roma nell’Adidas Next Generation Tournament che ha preso via ad Instanbul. Nella sua prima gara, l’Under 18 di coach Germano D’Arcangeli ha battutto il Basket Brno al termine di una partita costantemente tenuta in mano grazie a una eccellente intensità difensiva e buone scelte offensive. I cechi (allenati da una vecchia conoscenza del basket italiano come Lubos Barton) hanno cercato di restistere affidandosi soprattutto al tiro da fuori ma non è bastato.

Primo tempo con la Stella avanti con vantaggi sempre intorno ai dieci punti di scarto. Nel collettivo di D’Arcangeli si esalta Virginio che va al riposo con 12 punti realizzati sul 36-43 del 20′. Nella seconda metà del terzo quarto i romani alzano il ritmo e gli effetti si vedono nel punteggio. Visintin, Puglietti e Giordano guidano i nerostellati che toccano anche il +20 (45-65) prima del 47-65 dell’ultima pausa. Nell’ultimo quarto si iniziano giustamente a dosare le energie in vista del match del pomeriggio. La Stella vola sul +25 (47-62) poi si rilassa lasciando che Brno recuperi tornando a colpire da fuori (53-72) costringendo D’Arcangeli a un time out. Il tentativo dei cechi è un fuoco di paglia. La Stella gestisce con tranquillità incasellando la prima vittoria in terra turca con il 65-82 finale. Per i romani 18 punti di Giordano e Marchiaro, in doppia cifra anche Visintin e Virginio.

Alle 17.00 l’Under 18 di D’Arcangeli scenderà nuovamente in campo affrontando l’Efes che nel match di apertura dell’evento di Instanbul ha battuto il Casademont Zaragozza.

Basket Brno-Stella Azzurra Roma 65-82 (20-29, 36-43, 47-65)

Basket Brno: Rychteky , Safarik, Polivka, Lukes, Krivanek, Necas, Olbort, Svoboda, Stovicek, O.Hustak, A.Hustak, Zejdl. Coach: L.Barton

Stella Azzurra: Virginio, Giordano, Bocevski, Jocys, Visintin, Ndzie, Kuusmaa, Pugliatti, Marchiaro, Maglietti, Innocenti. Coach: G.D’Arcangeli

