AdidasNGT, Olimpia Milano U18 è in finale nella tappa di Belgrado

Una sensazionale prestazione di Samuele Miccoli, 26 punti, sei assist, sei rimbalzi, le giocate decisive, ha permesso all’Olimpia Under 18 di debellare la resistenza del Maccabi Tel Aviv, 89-81, e chiudere il girone della Next Gen di Belgrado con un bilancio immacolato, tre vittorie su tre, e l’accesso alla finale di domani con il Barcellona. Sarà una finale proibitiva, contro una squadra che è stata finora dominante, ma rappresenta già un grandissimo risultato per i ragazzi biancorossi che ora contano di ottenere in ogni caso un posto al torneo di Berlino durante le Final Four di EuroLeague.

La vittoria del Maccabi la sera prima contro il Next Gen Belgrade Team aveva trasformato questa partita in una specie di spareggio per vincere il girone. L’Olimpia l’ha approcciata alla grande, meglio delle prime due gare, allungando fin dall’inizio con un grande impatto dalla panchina di Leo Van Elswik, con cinque punti consecutivi con cui il vantaggio ha raggiunto i dieci punti, conservati anche dopo la risposta del Maccabi in un periodo da 26 punti ancora una volta. Nel secondo quarto, l’Olimpia ha tentato di mettere le mani sulla partita, quando Van Elswik ha firmato il più 14 e verso la fine del periodo Denis Badalau dalla lunetta (7/10) ha allungato a più 17. Avanti di 13, all’inizio della ripresa, l’Olimpia qui ha subito la grande risposta di un Maccabi coriaceo secondo tradizione. Con un parziale di 12-1, trascinato da Omer Mayer, è arrivato a contatto, ricacciato indietro da una tripla e poi un’entrata di Achille Lonati. Ma la resistenza del Maccabi è proseguita. Quattro minuti dopo su una tripla ancora di Mayer ha superato praticamente per la prima e unica volta in tutta la partita. L’Olimpia ha replicato nel possesso seguente con Badalau dalla media. Ma a quel punto la gara è diventata un corpo a corpo. La prima sfuriata di Miccoli – entrata con virata e tripla da nove metri – ha solo illuso che potesse fare da apripista ad un quarto quarto comodo. Non è stato così.

Il vantaggio ha toccato di nuovo più volte la doppia cifra, ma il Maccabi non ha mai mollato. E’ rientrato a meno due con 2:36 da giocare. Risposta di Miccoli. A 26 secondi dalla fine, era di nuovo a meno tre. Miccoli ha preso fallo e segnato i due liberi di fatto determinanti. Poi ne ha aggiunto un altro e sull’errore nel secondo, Luigi Suigo ha corretto in tap-in chiudendo la gara 89-81.

L’Olimpia ha vinto così il girone, 3-0, per la prima volta alla Next Gen.

EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Tel Aviv 89-81

Olimpia: Alberti, Casella 3 (1/1 da 3, 2 r), Miccoli 24 (7/10, 2/6, 4/6, 6 r, 6 a), Karem (0/1 da 3), Toffanin 4 (1/1 da 2, 2/2 tl, 3 r, 2 a), Suigo 6 (3/4, 6 r), Lonati 10 (2/5, 2/3, 8 r, 2 a), Garavaglia 12 (2/3, 1/4, 5/5, 4 r, 3 a, 3 rec), Josovic 4 (1/4 da 2, 2/4 tl, 4 r), Ceccato, Badalau 19 (6/9, 0/2, 7/10, 7 r, 3 a), Van Elswik 7 (2/2, 1/2, 4 r, 2 a). All: Catalani.

Maccabi: Gold 8, Sahar 2, Goodes, Mayer 23, Goldman 22, Shalmon 3, Nahum 9, Mamo 7, Artmenko 6, Zabinsky, Berko, Zuker 1. All: Amos.

Uff stampa Olimpia Milano